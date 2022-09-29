В Прикамье учащиеся из 12 муниципалитетов поступили в школы при вузах

Фото: краевое правительство.

В этом году учащиеся Пермского края смогли поступить в три новых профильных школы, которые открылись при Пермском национальном исследовательском политехническом университете, Пермском классическом университете и Высшей школе экономики. Они были созданы в рамках краевого образовательного проекта «Профильные школы при вузах».

В эти школы поступили ребята не только из Перми, но со всего Пермского края.

Одну из этих профильных школ – при ПНИПУ – посетил губернатор Дмитрий Махонин и пообщался с учениками. В политехе для нее отвели крыло корпуса на территории студгородка на правом берегу Камы. Здесь оборудованы восемь учебных кабинетов для занятий по химии, физике, информатике и другим предметам. Учащиеся также смогут посещать университетские лаборатории, спортивный зал и бассейн ПНИПУ.

Глава региона побывал на уроке физики, посетил факультатив китайского языка, а затем пообщался с учащимися на площадке дискуссионного клуба.

Дмитрий Махонин поинтересовался, насколько актуален и интересен этот проект для старшеклассников?

Ребята отметили: это очень здорово, что они уже с 10 класса будут погружены в университетскую жизнь, смогут участвовать в вузовских олимпиадах, за которые назначаются дополнительные баллы при поступлении в вузы.

Губернатор резюмировал, что жить и работать в Пермском крае – это модно. И именно для этого в регионе строятся культурно-развлекательные и спортивные объекты, появляются современные пространства для отдыха и досуга и многое другое.

Обсуждать тему организации обучения в профильных школах при вузах продолжили на заседании правительства Пермского края.

Министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина рассказала, что с 1 сентября помимо политехнического университета, профильные школы открылись также при Пермском классическом университете и Высшей школе экономики. В них реализуется семь профилей подготовки, отвечающих приоритетным и перспективным направлениям развития экономики и социальной сферы региона. Среди них - инженерный, физико-математический, гуманитарный, социально-экономический и естественнонаучный, технологический и социально-гуманитарный.

В этом году в профильные школы зачислили 200 десятиклассников, причем, не только из Перми, но и из других 11 муниципалитетов Пермского края. Учениками структурных подразделений трех вузов стали ребята из Пермского, Верещагинского, Ильинского, Гремячинского, Губахинского, Юсьвинского, Ординского, Нытвенского округов, Березников, Кунгура и Краснокамска. А всего было подано больше 400 заявлений. В следующем учебном году планируется зачислить еще 225 десятиклассников.

- В новых профильных школах ребята будут не только проходить углубленное изучение отдельных предметов с преподавателями вузов, их ждет профориентационная работа, научно-исследовательская и проектная деятельность, - отметила Раиса Кассина. - Мы верим, что нам удастся создать эффективную бесшовную модель обучения «школа-вуз», и выпускники будут делать выбор в пользу наших учебных заведений.

В конце учебного года пройдет слет учащихся профильных школ.

Глава Прикамья Дмитрий Махонин отметил, что необходимо развивать это образовательное направление и широко информационно освещать возможность обучаться в профильных школах для старшеклассников, включая ребят из других регионов. Губернатор также поручил региональному Минобру проработать возможность открытия таких профильных школ при других вузах региона. По его словам, это не только позволит повысить качество образования, но уже со школьной скамьи будут готовиться кадры для промышленности и предприятий региона.