Пожары в Перми. Фото: архив "КП"

Сообщение о пожаре в дежурную часть МЧС Пермского края поступило около 22:20. К месту возникновения очага загорания на ул. Уральской в Перми были направлены 10 пожарно-спасательных подразделений и три единицы техники.

Как удалось выяснить на месте пожар произошел в квартире на четвертом этаже многоквартирного дома. Его площадь составила 2 квадратных метра. В результате оперативных действий был спасен один человек. Пожар был полностью ликвидирован в 22:32.

В истекшие сутки, 28 сентября, на территории Пермского края зарегистрировали 14 пожаров: 6 пожаров - в Перми; по 2 пожара - в Александровском и Кизеле; по 1 пожару - в Кунгурском, Чайковском, Краснокамском и Верещагинском округах.

«К сожалению, на одном из пожаров 28 сентября обнаружен погибший, травмированных нет. Основной причиной возникновения пожаров стало неосторожное обращение с огнем», - сообщили в МЧС Пермского края.

Очагами загораний стали: многоквартирные жилые дома - в Перми, Верещагинском и Краснокамском округе; частный жилой дом - в Кунгурском округе; неэксплуатируемые здания - в Дзержинском районе Перми, Кизеловском и Александровском округах; битумоварка - в Чайковском округе; мусор на открытой территории - в Свердловском и Орджоникидзевском районах Перми, Кизеловском округе; баня - в Мотовилихинском районе Перми; ангар - в Александровском муниципальном округе.

За прошедшие сутки 28 сентября новые очаги лесных пожаров в Пермском крае не зарегистрированы.

По информации краевого МЧС, в целях стабилизации обстановки с пожарами 28 сентября 2022 года на территории региона 185 профилактической группой в составе 410 человек осуществлено 2022 обхода объектов проживания граждан, проинструктировано мерам пожарной безопасности 3103 человека, распространено 2433 памятки.

В МЧС ПЕРМСКОГО КРАЯ НАПОМИНАЮТ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ УСТРАНЯТЬ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ!

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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