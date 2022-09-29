Краевой военком рассказал, как размещают мобилизованных жителей Прикамья

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В Прикамье продолжается частичная мобилизация. Военком Александр Коковин рассказал, как она происходит, и в каких условиях размещают тех, кого призвали. Подробности сообщает «Рифей-Пермь».

Начал военком с жалоб, что поступают от мобилизованных. Например, прибывшие в учебный центр в Елани Свердловской области, рассказывают, что они «сидят сутки, и ими никто не занимается».

Коковин пояснил, что по закону всех мобилизованных граждан принимают в течение суток. На сутки они получают воду и сухпайки. После они получают военную форму и все необходимые виды довольствия. В их числе - горячее питание. Комиссар добавил, что некоторых мобилизованных размещают в казармах, а часть — в палаточном лагере.

Губернатор края Дмитрий Махонин сообщил, что ему необходимо лично посетить учебный центр, куда отправлены мобилизованные из региона. И оценить условия их проживания, подготовки и как проходит «боевое слаживание».

Краевой военком предложил в качестве даты 8 октября. Махонин на предложение ответил согласием.