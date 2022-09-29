На фото из соцсетей: Владимир Щербаков (слева) и Сергей Ильиных.

В ходе спецоперации на Украине погибли двое военнослужащих из Пермского края. Жизнь 25-летнего рядового Сергея Ильиных оборвалась 20 сентября. Сергей было родом из п. Сыпучи Красновишерского района. В 2016 году окончил Уральский промышленный техникум по профессии «Мастер по лесному хозяйству». Потом ушел служить в армию, где после срочной службы заключил контракт.

- Сергей был светлым, открытым, добрым, трудолюбивым человеком, опорой своей семье и всем близким и друзьям, - написано в паблике администрации Красновишерского городского округа в соцсети «ВКонтакте». - Он с честью и достоинством исполнил свой воинский долг, защищая мирных жителей Донбасса. Это настоящий подвиг, память о котором мы сохраним в своих сердцах навсегда. Солдату было всего 25 лет. Выражаем глубокие соболезнования семье погибшего военнослужащего. Все мы, красновишерцы, искренне скорбим вместе с вами. Это наша общая боль и невосполнимая утрата.

Второй военнослужащий, 48-летний ефрейтор Владимир Щербаков, был родом из Соликамска. В 1992 году он окончил профессиональное училище № 73. И сразу ушел служить в армию. По возвращению выучился в Соликамском автодорожном техникуме (окончил его в 1997 году). С 21 июня 2022 года служил по контракту. Прощание с воином состоялось 28 сентября.

- Администрация Соликамского городского округа выражает глубокие соболезнования родным и близким Владимира. Скорбим вместе с вами. Пусть поддержка друзей и всех соликамцев поможет перенести вам тяжесть невосполнимой утраты, - написано в паблике райадминистрации «ВКонтакте».

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru