Пермскую клиническую медсанчасть № 1 оборудовали двумя кислородными станциями

Фото: Пресс-служба Минздрава Пермского края

В первой декаде сентября в Клинической медико-санитарной части № 1 (КМСЧ № 1) Перми окончена установка двух кислородных станций. Теперь бесперебойная подача кислорода будет обеспечивать операционный блок, палаты реанимации и остальные отделения стационара.

На установку станций из бюджета края потратили свыше 56 млн руб. Главный врач КМСЧ № 1 Денис Михайленко рассказал, что впервые с повышенной потребностью в медицинском кислороде медучреждение столкнулось в период пандемии.

«Кислород очень необходим пациентам с прогрессирующей дыхательной недостаточностью (практически всем госпитализированным с диагнозом COVID-19). До этого в работе использовались криоцилиндры - резервуары для хранения 3 тонн кислорода, что рассчитанны на его доставку к 78 точкам подключения. Теперь мощные станции объемом 16 тонн обеспечат централизованную подачу ко всем 450 койкам больницы и позволят всегда иметь дополнительный резерв», – говорит Денис Михайленко.

С начала пандемии стационары обеспечиваются кислородными концентраторами. За 2021 год в больницы региона поставили свыше 2 900 кислородных концентраторов. Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что в условиях пандемии одна из главных задач – это обеспечение медицинских организаций необходимым для лечения пациентов от ковида «Жизни и здоровье людей – это самая большая ценность, и мы обязаны сделать все, чтобы их сохранить», – отметил глава региона.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru