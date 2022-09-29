В Пермском крае объявлена акция по сбору вещей для мобилизованных земляков

Из архива "КП" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

29 сентября в Пермском крае объявили акцию по сбору вещей для земляков, призванных в ходе частичной мобилизации. Инициаторы – губернатор края Дмитрий Махонин при поддержке партии «Единая Россия».

- Краевые власти, военный комиссариат делают все для обеспечения мобилизованных. Однако есть большой запрос от неравнодушных жителей Прикамья, которые хотят внести свой вклад в поддержку земляков, поэтому данная инициатива была поддержана, – отметил глава региона.

Как сообщили в региональном правительстве, список необходимых вещей для призванных граждан формируется. Его разрабатывают совместно в военным комиссариатом Пермского края. В ближайшее время он будет опубликован. Сбор же стартует с 3 октября. Вещи и предметы будут принимать в будни с 10 до 17 часов в исполкоме партии (Пермь, ул. Плеханова, 12) и в региональной приемной (Пермь, ул. Екатерининская, 210).

Логистика доставок собранных посылок в учебные центры, где проходит боевое слаживание, также прорабатывается.

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