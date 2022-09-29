В Прикамье выявили 1 525 новых заражений ковидом

permkrai.ru

В Прикамье за последние сутки ковидом заболели 1 525 человек. Госпитализировано 87 пациентов, сообщает краевой оперштаб. 588 заболевших старше 60 лет.

Новые случаи заражения зафиксировали в 31 территории. Общее число инфицированных в регионе достигло 429 520. С начала пандемии в Пермском крае от последствий инфекции скончался 8 941 человек. Четверо умерли за минувшие сутки.

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