В Перми волонтеры разыскивают 38-летнюю женщину

Фото: ПО "Регион59-поиск пропавших людей"/ВКонтакте

Волонтеры из поискового отряда "Регион59-поиск пропавших людей" разыскивают 38-летнюю Викторию Щербинину. 26 августа она ушла из дома. Проживала женщина по улице Островского, с тех пор о ней ничего не известно.

Приметы: рост 170-175 см, худощавого телосложения, глаза карие, черные до плеч волосы. В тот день была одета в белую футболку и черную ветровку, черные брюки, белые кроссовки на толстой подошве.

Всех, кому известно местонахождение Виктории Сергеевны, просят сообщить по телефонам: 02, 102 - полиция; 112 - ЕДДС; +7(342)241-36-40 - БРНС г.Пермь; +7-912-880-41-60 – волонтеры.

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