Владельцы кафе-шавермы «Марья» в Перми не смогли обжаловать размер выкупной стоимости

Суд не удовлетворил жалобу владельцев кафе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дело об изъятии здания кафе-шаверма «Марья» и участка под ним рассматривалось в суде с мая 2020 года. Сегодня стало известно о заседании семнадцатого арбитражного апелляционного суда, где была рассмотрена жалоба по вышеуказанному делу. Ее подали собственники кафе, которые хотели обжаловать размер выкупной стоимости объектов при изъятии. Но, как сообщает Business class, решение суда первой инстанции оставлено без изменений, жалоба без удовлетворения. В скором времени и кафе, и участок под ним (Пермь, ул. Ленина, 70б) перейдут в собственность муниципалитета.

В итоге размер выкупной стоимости составил 14,6 млн рублей, что на 3,7 млн выше, чем изначально намеревались потратить власти на эти цели. Уточним, что земельный участок площадью 308 кв. м оценили в 4,1 млн, а здание кафе площадью 88,9 кв. м - в 8,4 млн. Кроме того, в сумму включили 2,1 млн рублей - компенсация убытков упущенной выгоды после изъятия.

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