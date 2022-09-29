Оповещено 100% жителей Пермского края, подлежащих частичной мобилизации

29 сентября отправится очередной эшелон мобилизованных граждан.

100% жителей Пермского края, подлежащих частичной мобилизации, оповещены. Об этом на заседании правительства Пермского края сообщил министр территориальной безопасности Прикамья Виктор Батмазов.

Напомним, первый эшелон жителей Пермского края, призванных по частичной мобилизации, был отправлен в учебные части 26 сентября. Их увезли на 15 автобусах. Сегодня, 29 сентября, на отправке мобилизованных пермяков будет присутствовать и губернатор Дмитрий Махонин. Об этом сообщает пресс-служба главы региона. Уточним, что отправка очередного эшелона состоится в 16 часов со Сборного пункта военного комиссариата Пермского края.

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