Пермские фонтаны уйдут на зимовку 2 октября

Фото: пресс-служба администрации Перми
В субботу, 1 октября, фонтаны на эспланаде дадут последнее в этом году светомузыкальное представление. У Театра-Театра оно начнется в 21.45, а около здания краевого Заксобрания – в 22.45. Как сообщает администрация Перми, всего к зиме подготовят 13 городских фонтанов. Комплекс мероприятий по консервации традиционный: опустошение резервуаров фонтана, отключение систем электро- и водоснабжения, снятие форсунок, насосов и сверка оборудования.
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