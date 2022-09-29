Пермь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество29 сентября 2022 7:01

Пермские фонтаны уйдут на зимовку 2 октября

Всего к зиме готовят 13 городских источников
Екатерина Яганова
Фото: пресс-служба администрации Перми

Фото: пресс-служба администрации Перми

В субботу, 1 октября, фонтаны на эспланаде дадут последнее в этом году светомузыкальное представление. У Театра-Театра оно начнется в 21.45, а около здания краевого Заксобрания – в 22.45. Как сообщает администрация Перми, всего к зиме подготовят 13 городских фонтанов. Комплекс мероприятий по консервации традиционный: опустошение резервуаров фонтана, отключение систем электро- и водоснабжения, снятие форсунок, насосов и сверка оборудования.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru