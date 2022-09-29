Желание уехать в Таджикистан заставило жителя Прикамья выплатить более 130 тысяч рублей

Фото: из архива "КП"

Официально гражданин Таджикистана нигде не работал. На учете в Центре занятости тоже не состоял. Видимо, по этой причине он игнорировал счета за коммуналку и штрафы ГИБДД. Чтобы оплатить их, судебный пристав наложил штраф на денежные средства, что были на счетах должника, но их не хватило. Тогда на мужчину наложили ограничение на выезд из России.

Судебный пристав из Красновишерска, где проживала семья должника, не раз приходил к ним домой в надежде застать главу семьи, который бывал здесь нечасто – проживал в другом городе. Один из таких визитов оказался удачным: гражданина Таджикистана застали дома. Как сообщает пресс-служба УФССП России по Пермскому краю, в ходе исполнительных действий был составлен акт описи и ареста на бытовую технику, также должнику напомнили, что выезд за границу для него все еще ограничен. Последний пункт стал переломным в сложившейся ситуации: мужчина вместе с семьей (супруга и четверо детей) планировала вернуться в Таджикистан, поэтому тут же внес необходимую сумму, закрыв все долги.

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