На призванных в рамках частичной мобилизации пермяков приостановят исполнительные производства

Мобилизованные в военкомате. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Все новые и новые инициативы в поддержку призванных в ходе частичной мобилизации вводятся на территории Пермского края. Так, по сообщению Федеральной службы судебных приставов, в отношении должника, проходящего военную службу по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, созданных в соответствии с законодательством РФ, будут приостановлены полностью или частично все исполнительные производства (в соответствии с частью 2 статьи 40 Федерального закона «Об исполнительном производстве»). Заявление о приостановлении исполнительного производства жители Пермского края, призванные в ходе частичной мобилизации, смогут подать непосредственно в военкоматах. Специально для этого здесь будут находиться сотрудники ведомства.
Кстати, вполне серьезно обсуждается еще одна инициатива – освободить мобилизованных граждан от уплаты автомобильных штрафов, которые в противном случае могут остаться неуплаченными.
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