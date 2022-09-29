На призванных в рамках частичной мобилизации пермяков приостановят исполнительные производства

Мобилизованные в военкомате. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Все новые и новые инициативы в поддержку призванных в ходе частичной мобилизации вводятся на территории Пермского края. Так, по сообщению Федеральной службы судебных приставов, в отношении должника, проходящего военную службу по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, созданных в соответствии с законодательством РФ, будут приостановлены полностью или частично все исполнительные производства (в соответствии с частью 2 статьи 40 Федерального закона «Об исполнительном производстве»). Заявление о приостановлении исполнительного производства жители Пермского края, призванные в ходе частичной мобилизации, смогут подать непосредственно в военкоматах. Специально для этого здесь будут находиться сотрудники ведомства.

Кстати, вполне серьезно обсуждается еще одна инициатива – освободить мобилизованных граждан от уплаты автомобильных штрафов, которые в противном случае могут остаться неуплаченными.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Призванные в рамках частичной мобилизации пермяки смогут быстро зарегистрировать брак

Для этого нужен один из документов (Подробнее...)

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru