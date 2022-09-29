Фото: Дмитрий Махонин/Телеграм

На реконструкцию стадиона «Юность» в Перми «Газпром» выделит 1,5 млрд рублей. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

- Пермский край и «Газпром» связывают давние партнерские отношения. Компания активно газифицирует регион, выступает заказчиком для многих наших промышленных предприятий, реализует социальные программы. На недавней встрече с председателем правления и заместителем председателя совета директоров ПАО «Газпром» Алексеем Борисовичем Миллером договорились и об участии «Газпрома» в крупных социальных проектах, в том числе приуроченных к юбилею Перми, - написал Дмитрий Николаевич. - Стадион «Юность» знаком каждому пермяку. Он, конечно, должен стать современным и функциональным как для профессиональных спортсменов, так и для любителей. Проект его реконструкции уже готов.

Открытый стадион будет использоваться круглый год: зимой - коньки, хоккей, шорт-трек, кёрлинг; летом - футбол, хоккей на траве, роликовые коньки, бег. «Газпром» уже одобрил на реконструкцию стадиона выделение средств в размере 1,5 млрд рублей. Начало работ запланировано на начало 2023 года.

Еще одна хорошая новость: также энергетическая компания выделяет 187 млн рублей на второй этап реконструкции набережной в Чайковском. Здесь благоустроят участок от санатория «Чайка» до института физкультуры и лодочную станцию «Восход».

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