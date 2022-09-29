В Перми день 28 сентября и ночь на 29-е побили температурные рекорды 20-летней давности

День 28 сентября и ночь на 29-ое побили рекорды 20-летней давности. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Минувшая ночь отмечена синоптиками, как одна из аномально холодных на Среднем и Северном Урале. Виноват во всем арктический циклон, который господствует здесь.

Так, в поселке Висим Свердловской области минимальная температура составила -9,6 , в окрестностях Екатеринбурга и в аэропорту Кольцово -8 , в самом Екатеринбурге -5,3 . Аномальные холода в Республике Коми – в Ижме столбик термометра опустился до -13,3 , в Ухте до -9,1 (новый исторический минимум сентября). В Пермском крае на многих метеостанциях было ниже -6 . Минимальные значения температуры зафиксированы в Гайнах (-6,9 ), Губахе (-6,7 ), Косе (-6,4 ). В Перми было -4,3 - это самая холодная сентябрьская ночь за 22 года.

Рекорды по морозам побил и предшествующий этому день: 28 сентября 2022 года в Перми признано самым холодным днем за 26 лет. Среднесуточная температура воздуха в городе составила -0,7 , что на восемь градусов холоднее нормы. А вечером столбик термометра опустился до -3,9 .

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