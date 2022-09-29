Фото: из архива "КП"

28 сентября пермские огнеборцы спасли мужчину во время пожара в многоэтажке. Сообщение о возгорании в многоквартирном доме по улице Уральской поступило в краевое МЧС в 22.21. На место сразу же выехали 10 пожарных на трех машинах.

Огонь бушевал в квартире на четвертом этаже. Площадь возгорания составила два квадратных метрах. Через 11 минут возгорание ликвидировали.

Погибших и пострадавших нет. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

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