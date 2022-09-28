Сбер поддержал экологические соревнования в городах Приволжья

Фото: Сбер

С 17 по 25 сентября в 80 городах нашей страны проведены ежегодные экологические соревнования в рамках всероссийского Осеннего Кубка чистоты 2022 «Чистые игры». Участники турнира соревновались на скорость в сборе и сортировке мусора. Сбер не первый раз участвует в «Чистых играх», но в этом году впервые выступил генеральным партнером мероприятий.

В минувшие выходные экологические соревнования состоялись сразу в трёх городах присутствия Волго-Вятского банка Сбербанка* – Перми, Ижевске и Киржаче (Владимирская область). В этих городах «Чистые игры» собрали более 350 неравнодушных эко-активистов, которые в ходе соревнований собрали и отсортировали более 10 тонн мусора. В мероприятиях приняли участие 26 команд из 118 волонтеров Сбера и членов их семей.

Петр Колтыпин, Вице-Президент, Председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Сбер уделяет большое внимание реализации ESG-повестки, и решению экологических проблем. В рамках ESG стратегии мы планомерно сокращаем свой углеродный след и вовлекаем своих сотрудников, а также все население страны в практику ответственного потребления, заботы об окружающей среде, формируем вместе привычки экологической и социальной ответственности. Сбер активно участвует в мероприятиях, направленных на популяризацию эко-повестки, выделяя на это значительные ресурсы, в том числе волонтерские. Этой осенью мы участвуем в нескольких федеральных экологических проектах: акциях по восстановлению лесов «Сохраним лес», и Осеннем кубке «Чистых игр». Это будет активный сезон с пользой для природы».

Кроме этого в Сбере запущена масштабная ESG-программа для вовлечения клиентов и сотрудников в экологическую и социальную повестку – «Сберегаем то, что любим. Вместе». Это и программа волонтерских мероприятий, и ESG-обучения, и социальный онлайн-сервис, который поддерживает и объединяет людей. Платформа обращена к тем, кому нужна помощь, и к тем, кто хочет помочь: на ней собраны продукты, рекомендации и инструменты для решения актуальных для каждого задач в области здоровья, заботы о себе, финансов и безопасности, благотворительности, саморазвития, трудоустройства и конечно, экологии. Один из основных разделов платформы - «Забота о природе», здесь можно найти полезные статьи по различным экологическим вопросам, контент для развития полезных привычек, а также информацию о зелёных инициативах, в которых можно принять участие по всей стране.