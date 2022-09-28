Как взять верх над своими привычками и не пускать деньги на ветер?

Фото: Архив "КП"

Большинство хоть раз решали задачку со множеством неизвестных, пытаясь найти ответ на вопрос: Куда уходят деньги?! И заработок достойный, и лишнего особо себе не позволяем, а накопить на покупку мечты никак не получается. В таком случае, получается, что дело не в доходах, а привычках. Давайте вместе разберем наиболее часто встречающиеся траты, которые "съедают" ваши деньги.

Бессмысленные покупки

Каждый может составить свой список вещей, при виде которых можно спросить себя: "О чем я думал, когда покупал это?" У каждого дома найдутся такие милые штучки, которыми вы никогда не пользовались и навряд ли будете: это и подставка под кружку с подогревом, работающая от USB, и настольный пылесос, музыкальный нож для торта, и модные книги, которым не суждено быть прочитанными... Отказавшись от подобных покупок, вы со временем заметите, что денег до зарплаты стало оставаться больше.

Распродажи

Эффективный способ сохранять холодную голову в пик "сумасшедших" распродаж - ограничить свой бюджет до минимума, а верный способ понять, так ли нужна вам вещь по акции - спросить себя: "Купил бы я ее за полную цену?". Если ответ "Да" - надо брать, сомневаетесь – скорее всего, пальто из «розового леопарда» за полцены вам покупать не нужно.

Товары внезапного спроса

Есть такие покупки, которые мы делаем "на автомате". Например, вы каждый день по дороге в офис покупаете кофе на вынос, чтобы проснуться. При этом вы даже не задумываетесь, требуется ли организму новая порция кофеина. Вы берете на кассе жвачку для себя и карамель на палочке для ребенка просто потому, что увидели. Конечно, все это недорогие мелочи. Но к концу месяца из них складывается немалая сумма.

Так как избавиться от ненужных трат?

Чтобы в любой ситуации сохранять достойное качество жизни и быть уверенным в завтрашнем дне, важно контролировать ежемесячные расходы. Разобраться, куда и на что у вас уходят деньги можно делать в приложении Сбербанк Онлайн, в разделе "Анализ финансов". Здесь легко анализировать свои расходы и зачисления, а также можно настраивать индивидуальные категории своих доходов и расходов, выделяя приоритетные. С помощью разделения расходов по категориям проследите, на что уходит больше всего денег, и задайте себе вопросы: от чего можно отказаться и что можно отложить на потом?

После анализа расходов и оптимизации некоторых из них определите сумму, которую вам будет комфортно тратить в месяц. Установите этот лимит в сервисе "Бюджет" и придерживайтесь его на протяжении всего месяца.

Старайтесь осознанно подходите к каждой покупке. Тогда у вас обязательно получится откладывать деньги на крупные приобретения и быстрее копить на то, что действительно нужно.