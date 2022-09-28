Больше, чем Спасибо: Сбер рассказал об уровнях бонусных баллов

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Уже прошло то время, когда Пермяки использовали банковскую карту только для снятия наличных. На это есть множество причин, начиная от развития безналичных платежей, заканчивая различными привилегиями для тех, кто использует возможности банковских карт по максимуму. Например, Сбербанк предоставляет держателям своих карт отличную возможность копить бонусы и тратить их на следующие покупки. Закономерность тут простая: чем больше тратите - тем больше бонусов получаете. А при грамотном управлении своими расходами можно перейти на более высокий уровень программы и получать еще больше привилегий от Сбера. Чтобы начать копить бонусы нужно подключить карту к программе СберСпасибо.

Что за уровни и зачем они нужны

Итак, в программе СберСпасибо есть 4 уровня привилегий: "Спасибо", "Большое Спасибо", "Огромное спасибо" и "Больше, чем Спасибо". Чем выше ваш уровень, тем больше бонусов вы получаете. Накопленные бонусы можно обменивать на скидки за покупки у партнеров программы. Иногда эти скидки доходят до 99% - то есть время от времени покупки достаются участникам программы почти бесплатно.

Что дают уровни

На уровне "Спасибо": до 30% за покупки у партнеров программы.

На уровне "Большое Спасибо": до 30% за покупки у партнеров программы и 0,5% бонусами за другие покупки.

На уровне "Огромное Спасибо": повышенные бонусы в двух выбранных вами категориях (одна категория подключается бесплатно, вторая - за бонусы); до 30% за покупки у партнеров программы и 0,5% бонусами за другие покупки. Всего таких категорий 18. Какая из них выгоднее - решаете вы сами в зависимости от своих повседневных расходов и предстоящих трат.

На уровне "Больше, чем Спасибо": повышенные бонусы в четырех выбранных вами категориях (две категории подключаются бесплатно, еще две - за бонусы); до 30% за покупки у партнеров программы и 0,5% бонусами за другие покупки. Что приятно, бонусы за покупки в категории и бонусы от партнера из той же категории могут суммироваться. К примеру, если вы подключили категорию "Детство", то за покупки во всех детских магазинах будете получать 10% бонусов. А если магазин, в который вы пришли, еще и партнер СберСпасибо, то вы получите еще больше бонусов.

Что нужно сделать, чтобы повысить свой уровень СберСпасибо

Чтобы достигнуть уровня "Спасибо" не нужно выполнять задания. Чтобы добраться до уровня "Большое Спасибо", нужно ежемесячно: оплачивать картой более 75% всех покупок, тратить с карты не менее 5000 рублей.

Чтобы получить уровень "Огромное Спасибо", нужно ежемесячно: оплачивать картой более 80% всех покупок, тратить с карты не менее 5000 рублей, совершать хотя бы один платеж в приложении СберБанк Онлайн, например, оплатить ЖКХ, интернет или другие услуги.

Чтобы получить уровень "Больше, чем Спасибо", нужно ежемесячно: оплачивать картой более 90% всех покупок, тратить с карты не менее 5000 рублей, совершать хотя бы один платеж в приложении СберБанк Онлайн, пополнять вклад или депозит в Сбере.

Правила эти только на первый взгляд кажутся сложными. На самом деле большинство из нас давно используют карту как основной платежный инструмент, оплачивают онлайн услуги ЖКХ и хранят деньги на вкладах. Поэтому СберСпасибо - это очень хороший бонус, потратить который можно на что-то приятное. Например, можно практически бесплатно отправиться в путешествие своей мечты - для этого просто копите и обменивайте бонусы и СберМили на авиа- и ж/д билеты. С каждым днем к программе присоединяется еще больше партнеров, и появляются новые специальные предложения. Почаще заглядывайте в приложение СберСпасибо или на сайт, чтобы не пропустить самые "горячие" акции.