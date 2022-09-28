Семь важных факторов при выборе квартиры для семей с детьми

Фото: ПЗСП

Выбор будущей квартиры для семьи с детьми – сложная задача. Нужно предусмотреть личное пространство для всех членов семьи, удобные места для отдыха, занятий, игр, хранения одежды и спортивного инвентаря. Для того, чтобы помочь в выборе, мы подготовили несколько полезных советов.

Итак, на что обратить внимание при выборе квартиры для семьи с двумя детьми? Есть семь важных факторов. Поставьте «1» напротив каждого пункта, который важен для вас, и в финале мы проведём занимательные подсчёты.

1. Пространство для каждого. В идеале, для родителей и каждого ребёнка должна быть отдельная комната. То есть в случае с семьёй, где растёт двое детей, это трёхкомнатная квартира. Но если семейный бюджет не позволяет приобрести такую квартиру, внимательно присмотритесь к планировкам, чтобы можно было то или иное помещение разделить на отдельные зоны.

2. Места для хранения. В будущей квартире есть просторная кладовая? Отличный вариант! Это значит, что вам есть где с комфортом разместить сезонную одежду и обувь, лыжи и самокаты, а также все аксессуары для спорта и отдыха.

3. Раздельный санузел. В каждой семье знают, как бывает непросто быстро собраться в поездку или просто отправиться на прогулку – особенно утром. Ведь всем нужно время для необходимых процедур. Раздельный санузел поможет сократить ожидание как минимум вдвое.

4. Просторный холл. Детская коляска, велосипед занимают довольно много места. А если велосипед в семье не один? Да, в последнее время на первых этажах домов, которые строит ПЗСП, предусмотрены места для хранения колясок и велосипедов. Но по тем или иным причинам вам может быть нужно хранить под рукой. Поэтому обратите внимание, есть ли в будущей квартире вместительный холл.

5. Кухня-гостиная. Расположение и «метраж» этого помещения очень важны. Ведь именно в кухне-гостиной мы чаще всего принимаем гостей, собираемся всей семьёй, играем в настольные игры, а то и в прятки или «догонялки».

6. Готовая отделка. Беспроигрышный вариант для тех, кто не хочет или не может тратить время и деньги на ремонт – квартира с отделкой «под ключ». Так вы сможете приступить к переезду в долгожданное новое жильё сразу же после получения ключей. К тому же это существенно сэкономит семейный бюджет, снизив затраты, к примеру, на аренду квартиры на время ремонта.

7. Придомовая территория. Современное жильё – это не только квартира и подъезд, а качественная организация придомового пространства. Узнайте, есть ли во дворе вашего будущего дома детская, спортивная площадка, лавочки для отдыха. Если есть – замечательно. Вопрос с прогулками для детей и играми возле дома решён.

Итак, если в нашем импровизированном тесте набралось шесть и более баллов, мы предлагаем вам рассмотреть квартиры, подходящие вашей семье.

Дом на ул. Докучаева, 23, квартира 21. Дом строится по современной технологии индустриального домостроения BAUM, и отличается эффектным внешним видом и разнообразием планировок квартир. Дом находится в развитом микрорайоне Пролетарский, рядом – вся необходимая инфраструктура, сразу за домом – сосновый бор для прогулок и занятий спортом.

Дом на бульваре Гагарина, 18, квартира 273. . Дом комфорт-класса в оживлённом центре Мотовилихи, рядом с пл. Дружбы. Потрясающие виды города, прогулочная зона, в шаговой доступности- магазины, школа, детсад, поликлиника. До центра – 10 минут на общественном транспорте.

Дом на ул. Адмирала Ушакова, 65, квартира 161 и квартира 34. Большой дом в самом сердце Закамска. Удачное сочетание развитой инфраструктуры и хорошей экологии. Рядом есть всё, что нужно для жизни – от торговых центров до спортивных сооружений и парка культуры и отдыха. Крытый паркинг, большой двор с игровыми площадками.

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Тел. 259-06-88.

Проектная декларация - на сайте наш.дом.рф. Застройщики: ул. Ушакова, 65 - ООО «Спецстрой Водники», Бульвар Гагарина, 18 – ООО «Спецстрой Бульвар Гагарина, 18», Докучаева, 23 – ООО «Спецстрой Докучаева, 23», Яблочкова, 3 – ООО «Спецстрой Яблочкова, 3».