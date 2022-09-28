Банк «Открытие»: 64% жителей ПФО хотели бы продолжать работать на пенсии

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18% жителей Приволжского федерального округа копят на будущую пенсию. 44% готовы пользоваться специальными финансовыми продуктами для пенсионных накоплений. 54% считают нормальной пенсию в размере от 15 до 50 тысяч рублей. Таковы результаты опроса* к Международному дню пожилых людей, проведенного банком «Открытие» и СК «Росгосстрах Жизнь».

44% заявили, что у них нет возможности дополнительно копить на пенсию. Не копят, но хотели бы начать делать сбережения на пенсию 30% респондентов. Уже копят и намерены продолжать 18%. 4% опрошенных уже пенсионеры, и у них есть накопления. Еще 4% уже на пенсии, но у них нет накоплений.

Почти две трети жителей округа (64%) хотели бы продолжать работать после выхода на пенсию, если будет такая возможность и позволит здоровье. 29% категорически не хотят продолжать работать на пенсии. Уже на пенсии и продолжают работать 4% опрошенных, уже на пенсии не работают 3%.

10% респондентов считают достаточной пенсию на уровне нынешней средней по стране – в диапазоне 15-30 тысяч рублей. 44% опрошенных хотели бы сформировать в том числе при помощи самостоятельных накоплений пенсию в размере 30-50 тысяч рублей в месяц (сейчас средняя пенсия в России 20 882 рубля). 29% хотели бы получать на пенсии 50-80 тысяч рублей в месяц.

44% готовы пользоваться специализированными финансовыми продуктами для пенсионных накоплений (индивидуальными пенсионными планами, накопительным страхованием жизни и т.п.): из них 7% определенно готовы и 37% скорее готовы.

36% не готовы использовать специализированные финансовые продукты для пенсионных накоплений (10% точно не готовы и 26% скорее не готовы). 14% ничего не слышали о таких продуктах. 6% респондентов уже пользуются накопительными пенсионными продуктами.

14% считают достаточным для поддержания комфортного уровня жизни на пенсии размер самостоятельных накоплений не менее 500 тысяч рублей. 22% полагают, что такие накопления должны составлять не менее 1 миллиона рублей. 16% назвали достаточным уровень 1-3 миллиона рублей, 20% - 3-5 миллионов. 28% опрошенных уверены, что для нормальной жизни на пенсии надо накопить свыше 5 миллионов рублей.

*Опрос проведен банком «Открытие» и СК «Росгосстрах Жизнь» 19-25 сентября методом онлайн-интервью по репрезентативной выборке среди 2000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.