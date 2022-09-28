В Перми завтра отключат пять светофоров

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

29 сентября в Перми на целый день отключат пять светофоров. Это связано с профилактическими работами.

Так, с 08:00 утра и до 19:00 вечера не будут работать светофоры на пяти перекрестках: улиц Краснофлотская – Седова и Куйбышева – Седова, а также улиц Куйбышева – Белинского, Окулова – Хохрякова и Карпинского – Рязанская.

Госавтоинспекция советует водителям быть внимательнее и снижать скорость и руководствоваться ПДД.

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