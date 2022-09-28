На форуме «Пермь - Восток» обсудили перспективы сотрудничества с Китаем

Фото предоставлено городской администрацией.

В краевом центре стартовал открытый форум «Пермь - Восток», посвященный развитию культурных и экономических связей с Китайской Народной Республикой. Его организаторами выступили администрация Перми, Пермская городская Дума и гимназия №2.

В торжественном открытии форума принял участие Глава Перми Алексей Дёмкин. С китайской стороны в обсуждении участвовал представитель провинции Цзянси в Пермском крае Сиэ Юаньпэн.

- Пермь - один из российских городов, который увидел в восточном направлении перспективы межмуниципального сотрудничества, - отметил Алексей Дёмкин. - С 2006 года наш город связан крепкими узами побратимства с китайским городом Циндао. Мы активно взаимодействуем в сферах образования, экологии, культуры и молодёжной политики. Сейчас готовимся к подписанию Соглашения с городом Чанчжоу. Убежден, что это будет началом прекрасной и плодотворной дружбы.

Глава города отметил, что в Китае есть и другие направления для взаимодействия: туризм, уникальная восточная кухня, самобытные ремёсла.

- В современной ситуации именно страны Востока становятся основными партнёрами в экономической и гуманитарной деятельности, - подчеркнул глава города.

Фото предоставлено администрацией города.

С приветственным словом обратился к участникам форума и Сиэ Юаньпэн.

- С Пермью мы уже давно достигли успехов в области обмена культурным и образовательным опытом, - оценил он. - Многие пермяки побывали в нашей провинции. В гимназии №2 сейчас установлена беседка, которая презентует культуру нашего региона. Также мы помним, как в 2018 году рассказала о культуре Перми делегация из вашего города. Мы всегда рады жителям Перми в нашей провинции и уверены, что наше взаимодействие с Пермью сможет выйти на новый уровень.

Первый заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы Сергей Санакоев отметил, что мероприятие в этом году имеет особое значение для дружбы двух стран.

– 1 октября мы будем отмечать 73-ю годовщину образования Китайской Народной Республики, - напомнил он. - Уже через два дня после образования КНР было создано общество китайско-советской дружбы. Сейчас стратегическое партнёрство России и Китая сегодня вступает в новую эпоху.

На форуме работает несколько площадок, касающихся сотрудничества Перми с городами Китая в сфере народной дипломатии, туризма, образования, культуры и спорта. В рамках форума пройдут различные мастер-классы, в том числе, по каллиграфии и живописи Гохуа, а также открытый урок китайского языка. На форуме состоится презентация буклета об истории Китая и китайцев в жизни Перми.