У авиалайнера, летящего из Сочи в Пермь, на взлете отказал двигатель

Фото: sochinews.io

Вчера в аэропорту Сочи не взлетел самолет, который направлялся в столицу Прикамья. Как сообщает ТГ-канал Aviaincident, непредвиденная ситуация произошла на взлетной полосе. Самолет авиакомпании «Аэрофлот» уже разогнался до 130 км/ч, когда правый двигатель вышел на взлетный режим, а левый нет. В результате воздушное судно вернулось на стоянку.

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