Фестиваль МакДонаха не начнется без рыжих!

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30 сентября в 16.45 от театра «У Моста» стартует парад веселых рыжих «ирландцев», приуроченный к началу V Международного фестиваля Мартина МакДонаха!

Веселая компания «макдонаховцев» пройдется по главным улицам Перми: Советская, Комсомольский проспект, Ленина, Екатерининская и Сибирская. Танцевальные остановки запланированы у театров, на площадках которых пройдет часть спектаклей фестиваля: «Театр-Театр» и Театр Кукол.

Конечно, пермяков повеселят зажигательными танцами возле ЦУМа и кинотеатра «Кристалл». Каждый сможет попробовать станцевать вместе с рыжими и почувствовать себя немного ирландцем!

Фестивальная неделя откроется 1 октября с пресс-конференции, а вечером зрителей ждет премьера пьесы ирландского драматурга Дж. Синга «Ирландский герой - гордость Запада» в постановке Сергея Федотова.

Пятый юбилейный Фестиваль пройдет с 1 по 7 октября 2022 года и обещает быть незабываемым. Легендарный МХТ им. А.П. Чехова представит новую пьесу МакДонаха «Очень-очень-очень тёмная материя». Новосибирский театр кукол покажет первый в мире спектакль по МакДонаху в кукольном формате – «Королева красоты из Линейна» на сцене Пермского театра кукол. Гостями фестиваля станут театры из Беларуси, Казахстана, Грузии и Молдовы. Чёрную комедию «Палачи» зрители смогут увидеть в масштабной версии большого формата Новокузнецкого драматического театра на сцене пермского Театра-Театра. Репертуар Фестиваля очень разнообразный, но всех объединяет любовь к парадоксальному и невероятному таланту Мартина МакДонаха.

В программе Фестиваля будут не только спектакли, но и мастер-классы режиссёров и лекции театральных критиков из России, а молодые критики из ВГИКа будут работать в мастерской-лаборатории под руководством Ольги Галаховой. В обязательной программе фестиваля - ирландские танцевальные вечера, а также «горячие ирландские денёчки» в местных пабах.

Пресс-конференция для СМИ состоится 1 октября в 16:00 в театре «У Моста». В ней примут участие бессменный президент и главный идеолог фестиваля Сергей Федотов, гости из Беларуси и жюри фестиваля.