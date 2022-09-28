Фото: МЧС Пермского края.

Холодная погода в конце сентября 2022 года вынуждает людей без определенного места жительства искать прибежище в расселенных домах. Разведение открытого огня неминуемо ведет к возникновению очагов загорания.

В МЧС Пермского края отмечают, что основной причиной возникновения пожаров 27 сентября на территории региона стало неосторожное обращение с огнем. К сожалению, на них есть погибшие.

В истекшие сутки, 27 сентября, на территории Пермского края зарегистрировали 14 пожаров: 6 пожаров - в Перми; 2 пожара - в Лысьвенском округе; по 1 пожару - в Осинском, Добрянском, Бардымском, Березовском, Гайнском и Пермском округах.

Очагами загораний стали: дачный домик – в Пермском округе; надворные постройки - в Гайнском округе, Свердловском районе Перми; неэксплуатируемые строения – в Лысьвенском округе; транспортное средство - в Осинском округе; нежилой дом – в Лысьвенском округе; гараж – в Березовском округе; расселенные дома – в Дзержинском районе Перми; жилые многоквартирные дома – в Дзержинском районе Перми и Добрянском округе; баня – в Мотовилихинском районе Перми.

За прошедшие сутки 27 сентября новые очаги лесных пожаров в Пермском крае не зарегистрированы.

По информации краевого МЧС, в целях стабилизации обстановки с пожарами 27 сентября 2022 года на территории региона 151 профилактической группой в составе 321 человека осуществлено 1240 обходов объектов проживания граждан, проинструктировано мерам пожарной безопасности 1936 человек, распространено 1469 памяток.

В МЧС ПЕРМСКОГО КРАЯ НАПОМИНАЮТ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ УСТРАНЯТЬ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ!

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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