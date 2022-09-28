Самый высокий небоскреб Перми штурмуют пожарные и спасатели

Фото: Евгений Романов

Около 11 часов в центре Перми собралось много пожарных и полицейских. Население, проживающее поблизости от дома по улице Революции, 48 в, напряглось: в чем причина? Как выяснилось, с 11 часов здесь стартовали соревнования пожарных и спасателей «Вертикальный вызов» по скоростному подъему на одном из самых высоких двухуровневых небоскребах Перми.

Участие в состязаниях принял личный состав из подразделений Главного управления МЧС России по Пермскому краю из Перми, Березников, Чайковского, Кунгура, Кудымкара, Нытвы, Чернушки, Чусового и Добрянки, а также сотрудники спецуправления ФПС № 34 МЧС России.

Огнеборцы в полной экипировке (плюс на лице индивидуальное средство защиты органов дыхания) на скорость поднимаются по лестничному маршу на самый верхний этаж. Итоги подводятся в личном и командном зачетах. Ух, какой там сейчас накал страстей и жара!

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