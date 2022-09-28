Жителей Перми приглашают на акцию в память о погибших детях Донбасса

Пермяки могут отдать дань памяти сотням детей, которые погибли на Донбассе.
В память о каждой оборвавшейся детской жизни высадят деревья на Аллеях Ангелов по всей стране – в России проводится Народная Акция памяти «Посвящение ангелам Свидетели правды».
В Перми акция состоится 7 октября.
Все желающие могут подойти по адресу: г. Пермь, Серебрянский проезд, 8 (корпус 2), МАОУ «Школа инженерной мысли им. П. А. Соловьёва». Начало в 12:00.
Организатор акции АНО «Центр социальных и культурных инициатив «Ноосфера» при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив и Медиагруппы «Комсомольская правда».
Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Телефон: 8-965-571-46-65
Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65
Почта: boris.merkushev@phkp.ru