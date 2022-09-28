Жителей Перми приглашают на акцию в память о погибших детях Донбасса

Пермяки могут отдать дань памяти сотням детей, которые погибли на Донбассе.

В память о каждой оборвавшейся детской жизни высадят деревья на Аллеях Ангелов по всей стране – в России проводится Народная Акция памяти «Посвящение ангелам Свидетели правды».

В Перми акция состоится 7 октября.

Все желающие могут подойти по адресу: г. Пермь, Серебрянский проезд, 8 (корпус 2), МАОУ «Школа инженерной мысли им. П. А. Соловьёва». Начало в 12:00.

Организатор акции АНО «Центр социальных и культурных инициатив «Ноосфера» при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив и Медиагруппы «Комсомольская правда».

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