В Перми в восьмой раз состоится традиционный Марафон «Дума онлайн»

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Уже восьмой год подряд в Пермской городской Думе будет проходить Марафон «Дума онлайн». Эта форма обратной связи стала популярной у пермяков.

В четверг, 29 сентября, депутаты Пермской городской Думы вновь ответят на звонки и обращения горожан. Формат марафона предполагает, что жители города могут обратиться к депутатам с актуальными вопросами и предложениями, и, таким образом, акция служит действенным механизмом обратной связи.

В пермском Марафоне «Дума онлайн» будут участвовать:

- с 10.00 до 11.00 - депутат Пермской городской Думы Сергей Петрович Стенно;

- с 11.00 до 12.00 - первый заместитель председателя Пермской городской Думы Наталья Николаевна Мельник;

- с 12.00 до 13.00 – председатель Пермской городской Думы Дмитрий Васильевич Малютин;

- с 13.00 до 14.00 – депутат Пермской городской Думы Алексей Александрович Овчинников;

- с 14.00 до 15.00 - заместитель председателя Пермской городской Думы Максим Александрович Спиридонов;

- с 15.00 до 16.00 – депутат Пермской городской Думы Екатерина Леонидовна Лялина;

- с 16.00 до 17.00 – депутат Пермской городской Думы Арсен Давидович Болквадзе.

Звонки с вопросами и предложениями будут принимать по телефону городского call-центра: 2-059-059.