Смарт-лизинг - новые возможности для клиентов

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Клиентам Сбера стал доступен продукт - смарт-лизинг. Это заранее одобренный лимит денежных средств для приобретения лизингового имущества в СберЛизинге. В настоящий момент предложение распространяется на автотранспорт и спецтехнику.

При наличии предодобренного банком лимита информация о нем появляется в личном кабинете клиента Сбера в интернет-банке СберБизнес. В случае готовности воспользоваться данным продуктом клиент в электронной форме подписывает согласие и оформляет сделку в СберЛизинге.

Смарт-лизинг имеет ограничение до 10 млн рублей, выдается на срок до 36 месяцев. Значимым конкурентным преимуществом является нулевой аванс.

Подробности на сайте: https://www.sberleasing.ru/