Глава Перми предложил присвоить почетные звания Алексею Андрееву и митрополиту Мефодию

Фото: zsperm.ru

Глава Перми Алексей Дёмкин предложил присвоить почетные звания Алексею Андрееву и митрополиту Мефодию. Проект решения о внесении губернатору Прикамья Дмитрию Махонину представления о вышеуказанной инициативе уже рассмотрели депутаты гордумы.

Уточним, звание «Почетный гражданин Пермского края» планируется присвоить генеральному директору ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» Алексею Андрееву за особо выдающиеся заслуги в развитии промышленности и социальной сферы. Кстати, с 2003 года Андреев является Почетным гражданином города Перми.

Также присвоить почетное звание решено митрополиту Пермскому и Кунгурскому Мефодию (Николаю Немцову) - за особо выдающиеся заслуги в сохранении духовно-нравственных ценностей, активную просветительскую и благотворительную деятельность.

Депутаты проголосовали за внесение соответствующего представления. Окончательное решение будет принято органами государственной власти региона.

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