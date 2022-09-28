Фото: Яндекс Пробки
Сервис «Яндекс Пробки» в Перми к 08:00 28 сентября информирует о затрудненном движении в 5-6 баллов в Индустриальном районе Перми на улицах ул. Свиязева от ул. Чердынской к ул. Леонова, ул. Стахановской при выезде на ул. Мира, на ул. Леонова при выезде на ул. Промышленную.
Плотное движение транспорта в 5-6 баллов на участках дорог:
- на перекрестке ул. Соликамской и ул. Гашкова
- на ул. Якутской при подъезде к кольцу в Сосновом бору
- на ул. Подлесной при выезде на ш. Космонавтов
- на ш. Космонавтов при повороте на ул. Малкова
- на ул. Грибоедова при выезде на ул. Уинскую
- на ул. Мостовой от ул. Ленинградской к ул. Фокинской
В движении общественного транспорта города серьезных отклонений от графика нет.
Затруднения движения на Красавинском, Коммунальном и Чусовском мостах, плотине КамГЭС нет.
Общую ситуацию на дорогах Перми «Яндекс Пробки» оценивает в 2 балла.
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