Фото: Яндекс Пробки

Сервис «Яндекс Пробки» в Перми к 08:00 28 сентября информирует о затрудненном движении в 5-6 баллов в Индустриальном районе Перми на улицах ул. Свиязева от ул. Чердынской к ул. Леонова, ул. Стахановской при выезде на ул. Мира, на ул. Леонова при выезде на ул. Промышленную.

Плотное движение транспорта в 5-6 баллов на участках дорог:

- на перекрестке ул. Соликамской и ул. Гашкова

- на ул. Якутской при подъезде к кольцу в Сосновом бору

- на ул. Подлесной при выезде на ш. Космонавтов

- на ш. Космонавтов при повороте на ул. Малкова

- на ул. Грибоедова при выезде на ул. Уинскую

- на ул. Мостовой от ул. Ленинградской к ул. Фокинской

В движении общественного транспорта города серьезных отклонений от графика нет.

Затруднения движения на Красавинском, Коммунальном и Чусовском мостах, плотине КамГЭС нет.

Общую ситуацию на дорогах Перми «Яндекс Пробки» оценивает в 2 балла.

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