В Сбербанке рассказали о правилах киберкультуры для корпоративных клиентов

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Финансовые онлайн-сервисы все больше проникают в корпоративную среду, обеспечивая новые конкурентные преимущества компаниям. Предприниматели и предприятия управляют бизнесом в одном окне – онлайн и без визитов в банк. В Управлении безопасности Волго-Вятского банка Сбербанка рассказали о правилах цифровой гигиены для корпоративных клиентов:

– Клиент всегда в фокусе нашего внимания. Именно поэтому мы стараемся предоставлять лучший сервис для наших клиентов. Мы понимаем нашу ответственность перед клиентом за денежные средства, которые он нам доверил, поэтому не перестаем внедрять новые услуги и механизмы защиты не только для физических лиц, но и для наших корпоративных клиентов.

«Сбербанк Бизнес Онлайн» – это система дистанционного банковского обслуживания для корпоративных клиентов, предоставляющая возможность с помощью электронного документооборота через сеть Интернет подготавливать и отправлять платежные документы, получать информацию о движении денежных средств по счетам, взаимодействовать с банком путем обмена сообщениями свободного формата, а также направлять заявки на рассмотрение Банком возможности предоставления пользователю системы тех или иных услуг и банковских продуктов.

В системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» мы используем самые современные механизмы и средства обеспечения кибербезопасности, направленные на максимально удобную работу с системой при поддержании высокого уровня безопасности. Однако даже самая совершенная система защиты может быть бесполезна при отсутствии элементарных мер безопасности со стороны самих клиентов. Именно поэтому самая эффективная защита — это ваша осведомлённость и осторожность.

Чтобы свести к минимуму риски мошенничества и избежать финансовых потерь, следуйте простым правилам:

- уволился сотрудника, работавший со «Сбербанк Бизнес Онлайн»,

- сменился руководитель юридического лица,

- потеряли телефон, токен или электронную подпись,

- забыли логин или пароль,

- перестала работать сим-карта (отсутствие сети),

- истёк срок действия токена или электронной подписи.

Пётр Колтыпин, Вице-президент, председатель Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк:

«Сбербанк Бизнес Онлайн – это «банк в кармане» на каждый день для сотен тысяч наших корпоративных клиентов, которые самостоятельно управляют финансами предприятия из любой точки мира. Быть киберграмотным – не просто тренд, а вызов сегодняшнего дня».