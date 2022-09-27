«Электронные кассиры» банка «Открытие» заменят операционистов во всех дилерских центрах АВИЛОН

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«Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») в партнерстве с компанией «СМТ Инжиниринг» завершили пилотный проект по внедрению «электронных кассиров» на базе автоматизированного электронного кассового узла (АЭКУ) в дилерских центрах АВИЛОН. С недавнего времени АГ АВИЛОН полностью отказался от кассовых узлов с операционистами в пользу сервиса нового уровня.

Теперь оплату при покупке нового автомобиля или автомобиля с пробегом, а также оплату услуг сервисного центра можно совершить с помощью электронного кассира, который предназначен для автоматического приема, пересчета, проверки подлинности, хранения и зачисления денежных средств. Кассовый узел нового формата принимает любые суммы, обеспечивая высокую надежность и скорость обработки вносимых наличных денежных средств (~ 1 000 купюр в минуту), а при необходимости и выдает сдачу - оплата происходит буквально за минуту.

Электронный кассир является аппаратом самообслуживания и решает ключевые задачи дилерского центра: заменяет классический кассовый узел с персоналом, упрощает инкассацию и обеспечивает высочайший уровень сохранности денежных средств. Он полностью автономен и работает круглосуточно, без отпусков и выходных.

«Пилотный проект по внедрению электронных кассиров длился больше года и был признан успешным. После этого мы приступили к тиражированию автоматических депозитных машин и их поставке «под ключ» в дилерские центры. На сегодня электронными кассирами укомплектовано 100% дилерской сети нашего партнера, — сообщила Анна Гордеева, директор департамента корпоративного бизнеса «Открытие Авто». – Кроме очевидных преимуществ автоматизации процесса оплаты товаров и услуг, электронный кассир позволяет предоставить покупателям сервис нового уровня, улучшает клиентский опыт автомобилистов и делает обслуживание будущих автовладельцев максимально комфортным и безопасным».

«Установка электронного кассира – яркий показатель того, что мы заботимся о клиентах, их времени и безопасности. Благодаря АДМ мы сокращаем и упрощаем процесс оплаты услуг буквально до двух действий. Автомобилисты высоко оценили такую возможность и уже не хотят возвращаться к старой схеме оплаты через кассовый узел», – прокомментировал Александр Волчков, заместитель генерального директора по экономике и финансовому блоку АГ АВИЛОН.

Автомобильная группа АВИЛОН (https://avilon.ru/) – лидирующий, динамично развивающийся автомобильный холдинг в России. На сегодня АГ АВИЛОН имеет в своем портфеле 35 автомобильных бренда: Rolls-Royce, Aurus, Bentley, Aston Martin, Ferrari, Bugatti, Maserati, Mercedes-Benz, Mercedes-АMG, BMW, BMW i, MINI, Motorrad, Audi, Cadillac, Jaguar, Land Rover, Genesis, Volvo, Сhevrolet, Volkswagen, Ford, Jeep, Hyundai, Fiat, Peugeot, Citroën, Mitsubishi, KIA, Faw, Exeed, Chery, Changan, Haval, Geely. В 2021 году АВИЛОН реализовал 36 575 автомобилей. Выручка компании составила 154 млрд рублей. В компании АВИЛОН трудится 2 200 сотрудников.

«Открытие Авто» - блок автобизнеса в банке «Открытие» (www.open.ru). Создан на основе РГС Банка, присоединившегося к «ФК Открытие» 1 мая 2022 года. Входит в топ-5 ключевых игроков рынка по портфелю объему выдач автокредитов, в том числе является лидером в сегменте АСП (автомобили с пробегом). Партнерская сеть превышает 3,9 тысяч автосалонов по всей России. Сроки клиентов банка – пул автопроизводителей, выпускающих более 65% всех новых HCV и LCV в РФ, а также 5 из топ-10 российских автодилеров.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Инвестиции» (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК «Открытие»), «НПФ Открытие», ООО «Открытие Факторинг» и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).