"Деньги до зарплаты" и другие предложения для зарплатных клиентов Сбера

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А при грамотном подходе к выбору банка и предприятие, и его сотрудники могут получать дополнительную выгоду от такого партнерства. Но далеко не все используют по максимуму возможности своей зарплатной карты. Расскажем о нескольких полезных опциях зарплатной карты СберБанка.

Деньги до зарплаты

Если срочно нужна небольшая сумма (от 1 000 руб.), а до зарплаты еще далеко, банк одолжит вам до половины зарплаты на 1 месяц по фиксированной стоимости. Вам поможет Сервис "Деньги до зарплаты", который пополнил набор привилегий для клиентов, получающих заработную плату на карту Сбербанка. Он расположен в разделе «Мои привилегии» в профиле клиента приложения Сбербанк Онлайн. Сервис так доступен в разделе кредитования на главном экране.

Специальная ставка по кредиту

Если вы получаете зарплату на карту СберБанка, для вас ставка по кредиту и ипотеке будет ниже. Чтобы рассчитать разницу в ежемесячном платеже с учетом скидки, укажите в калькуляторе, что получаете зарплату в СберБанке.

Сбереги финансы

Cкидка 20% на страховой продукт "Сбереги финансы" - если мошенники доберутся до ваших наличных, карт или счетов, страховая компенсирует украденную сумму.