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Общество27 сентября 2022 16:16

27 сентября в Перми на площади Дружбы столкнулись легковушка и автобус №68

Из-за аварии в данном участке перекрыли движение
Екатерина Яганова
Фото: скриншот видеозаписи из паблика Жесть | Пермь/Телеграм

Фото: скриншот видеозаписи из паблика Жесть | Пермь/Телеграм

Во вторник утром, в самый час пик, в 08.30, на площади Дружбы столкнулись легковой автомобиль и пассажирский автобус № 68. В результате ДТП никто, к счастью, не пострадал.

Автор видеоролика, что было размещено в соцсетях, рассказал, что из-за столкновения проезд по улице заблокировали.

- Проезжая часть была перекрыта на время составления европротокола водителями транспортных средств, - пояснили в гортрансе.

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