Пятый юбилейный фестиваль Мартина Макдонаха снова будет удивлять

Международный фестиваль Мартина МакДонаха пройдет в Перми с 1 по 7 октября – и вновь ценителей ироничной и удивительной драматургии признанного гения современного кино и театра ждут невероятные открытия.

Открытие первое – возможно все!

В 2014 году мало кто верил, что в Перми состоится, а затем и получит долгую яркую жизнь фестиваль Мартина МакДонаха. Для самого автора пьес Пермь, по словам агента, «это где в Сибири». Но именно в Перми за четыре прошедших фестиваля это уже 22 страны-участницы и 77 разнообразных версий спектаклей!

Театры из Ирландии, Великобритании, Шотландии, Ирана, Сербии и Черногории, Боснии и Герцеговины, Испании, Македонии, Нидерландов, Венгрии, Румынии, Польши, Чехии, Германии, Австрии, Грузии, Эстонии, Белоруссии, Украины, Молдовы, Казахстана, Азербайджана, Москвы, Санкт-Петербурга теперь точно знают, где бьется сердце русское сердце МакДонаха – в Перми.

Благодаря энергии создателя и вдохновителя фестиваля, художественного руководителя пермского театра «У Моста» Сергея Федотова – в 2022 единственный в мире фестиваль МакДонаха отмечает первый юбилей.

На юбилейном фестивале организаторы ожидают легендарный МХТ им. А.П. Чехова, Новосибирский театр кукол, Кинешемский драматический театр им. Н Островского, Новокузнецкий драматический театр и оригинальный театр «Кот» из Воронежа. Гостями фестиваля станут театры из Белоруссии и Казахстана.

Свои постановки знаменитый театр «У Моста» показывает вне фестивальной программы, и это настоящий подарок для зрителя. «У Моста» представит любимое и ценное: «Красавицу из Линэна», «Калеку с Инишмана», «Безрукого из Спокэна» и «Палачей».

Стартует V МакДонахФест новой постановкой знаменитого театра - спектаклем Сергея Федотова «Ирландский герой – гордость Запада». Древнеирландская комедия по пьесе ирландского драматурга Джона Синга весьма необычна. Ирландский черный юмор, ирландские крепкие напитки и ирландские национальные танцы — все присутствует в этой комедии. И, разумеется, зрителя ждет абсолютно непредсказуемый финал.

На V фестивале пройдут уникальные события.

Это встреча «Постигая АВТОРА. Технология пути» с Валерием Анисенко, Заслуженным деятелем искусств Республики Беларусь, Лауреатом Государственных премий Республики Беларусь и лекция «Эволюция творчества Мартина МакДонаха» Веры Шаминой, доктора филологических наук, профессора кафедры зарубежной литературы Казанского (Приволжского) Федерального Университета, театроведа и научного редактора российского издания книги «Театр и фильмы Мартина МакДонаха». Проведет лабораторию театральной критики «Передвижники» Ольга Галахова, кандидат искусствоведения, главный редактор газеты «Дом Актера», доцент кафедры истории русского театра ГИТИСа, кафедры искусствоведения ВТУ им. М.С. Щепкина, эксперт Президентского фонда культурных инициатив. С лекцией «Драматургия МакДонаха в пространстве отечественной и зарубежной сцены» выступит Дмитрий Кириченко, доцент кафедры иностранных языков Филиала МГУ им. М.В. Ломоносова в г. Севастополе, кандидат филологических наук.

Международный фестиваль Мартина МакДонаха ждет зрителей, экспертов и критиков – это один из немногих фестивалей, где зрители и все желающие могут участвовать в обсуждениях, мастер-классах и встречах с труппами театров.

Незабываемые семь дней прекрасных спектаклей, искренних слез и звонкого смеха, мастер-классы и лекции, встречи с актерами и режиссерами - все это пятый юбилейный международный фестиваль Мартина МакДонаха!

Подробнее о фестивале: https://vk.com/fest_md

Билеты: +7 (342) 237 52 55 или https://teatr-umosta.ru/afisha.html