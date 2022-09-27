Семьям погибших в спецоперации добровольцев из Перми выплатят по 200 тысяч рублей

Семьи погибших добровольцев получат единовременную выплату. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Родным добровольцев из Перми, что принимают участие в спецоперации на Украине, в случае смерти бойца выплатят 200 тысяч рублей. Это касается только близких родственников участника СВО – супругов, детей, родителей и опекунов. Постановление внести поправку в решение «Об установлении расходного обязательства по предоставлению единовременной денежной выплаты членам семей погибших военнослужащих, проживавших на территории Перми и принимавших участие в специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины» было принято депутатами городской думы на пленарном заседании 27 сентября.

Как сообщает Вusiness-class, в список претендентов на пособие включены родные участников СВО, которые числились в запасе на территории краевой столицы и именно отсюда были отправлены в район формирования добровольческих отрядов. Правда, есть одна оговорка: если семья получила деньги за погибшего в другом муниципалитете, то из средств резервного фонда Перми их уже не выплатят.

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