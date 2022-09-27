Две минуты на звонок: пермяки говорят меньше, но чаще

Фото: МегаФон

Аналитики МегаФона зафиксировали в Пермском крае рост числа звонков - с начала года оно увеличилось на 15 процентов. В среднем на один диалог абоненту сегодня достаточно менее двух минут.

Наиболее общительными оказались жители населенных пунктов Средняя Усьва, Полва и Чепец – они лидируют по объему трафика в среднем на одного абонента. Здесь ведут неспешные и обстоятельные разговоры, которые обычно продолжаются более 15 минут. В топ самых разговорчивых локаций также попали Шемейный, Оныл, Федорки Верх-Буждом, Пуксиб и Широковский.

По общему объему голосового трафика пальму первенства, ожидаемо, держит Пермь, за которой следуют Чайковский, Соликамск, Краснокамск и Березники. У жителей крупных городов звонки существенно короче, чем в сельских территориях. В среднем один звонок здесь длится около 30 секунд.

С начала года абоненты МегаФона также стали чаще звонить с помощью современной технологии VoLTE – голос в сети четвертого поколения. Голосовой поток при таком соединении доставляется в разы быстрее и в лучшем качестве. Тембр передается без изменений, посторонние шумы менее заметны, как итог – собеседника слышно четче, а звучание более естественное.

- Мы расширяем зону 4G-покрытия, чтобы пермяки и гости региона использовали при общении самые современные технологии. При этом они не только получают улучшенное качество звука, но и экономят заряд аккумулятора смартфона, могут звонить и параллельно продолжать загрузку файлов в интернете. Сегодня почти половина разговоров жителей Пермского края происходит в сети четвертого поколения. Объем минут, который проговорили пермяки в этом году с помощью технологии VoLTE, можно сравнить с мелодией, которая длится почти восемь столетий, – отмечает директор МегаФона в Пермском крае Павел Фомин.

Для более качественного общения МегаФон построил и модернизировал свыше 50 базовых станций с поддержкой LTE в сельской местности и городах региона. В этом году впервые 4G-покрытие было обеспечено для 35 тысяч сельских жителей Пермского края.