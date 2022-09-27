Руководство «Амкара» не приняло отставку Рустема Хузина

Рустем Хузин. Фото: Архив "КП"

Руководство ФК «Амкар-Пермь» не приняло отставку действующего главного тренера команды Рустема Хузина. Подробности сообщает клубная пресс-служба.

«Думаю, что Рустем Хузин на пресс-конференции после матча с «Новосибирском» поддался эмоциям. Он должен использовать свой опыт и харизму для концентрации на результате – без паники и сохраняя спокойствие», - рассказал президент «Амкара» Валерий Чупраков.

Как добавил Чупраков, руководство не сомневается, что Хузин сможет ходить с высоко поднято головой, когда достигнет цели, а не уйдет с поста тренера.

Напомним, после поражения от «Новосибирска» 25 сентября Рустем Хузин заявил, что готов обсудить с руководством клуба свою отставку.

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