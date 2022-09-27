У Перми может появиться еще один китайский побратим

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Мэрия Перми хочет установить побратимские отношение с еще одним городом Китая – Чанчжоу. Такое сообщение появилось сегодня в Telegram-канале мэра Перми Алексея Дёмкина.

«Чанчжоу - промышленный и культурный центр Китая с 3000-летней историей. Чанчжоу считается одним из мест зарождения национальной промышленности Китая», - говорит Дёмкин.

На сегодня мэр Чанчжоу Шэн Лэй заявляет о готовности к сотрудничеству с Пермью в сфере экономики, торговли, культуры и образования.

Сейчас у Перми есть первый побратим из Китая - Циндао.

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