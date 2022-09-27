Власти края решили застроить два квартала в микрорайоне ДКЖ

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Власти Прикамья приняли решение застроить кварталы № 16 и 17 в микрорайоне ДКЖ в Перми. Об этом сообщает Business Class.

Эти кварталы общей площадью 5,2 гектара ограничены улицами Барамзиной, Локомотивная и Энгельса. На участке хотят снести пять многоквартирных домов и одно нежилое здание. После там смогут появиться новые высотные дома – высотностью до 25 этажей. И среднеэтажные дома до 8 этажей, и детсад, школа, магазины и спортивная площадка.

Реализацией проекта до декабря 2027 года займется АО «Пермское агентство инвестиционного жилищного кредитования».

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