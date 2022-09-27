В Прикамье участки голосования на референдумах проработают до 16 часов

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27 сентября последний день голосования на референдумах по вопросу вхождения Донецкой и Луганской народных Республик, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ. Об этом сообщает краевой избирком.

Голосование проходит с 10:00 до 16:00 улице Монастырская, 96 (общественный центр «Энергия»). Продолжается голосование по заявкам на дому. В остальных муниципалитетах желающие смогли поучаствовать в референдуме 23-26 сентября.

«Таким образом, зарубежные избирательные комиссии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей охватили все территории Прикамья. По всем вопросам работает региональная «Горячая линия» зарубежной избирательной комиссии: +7 (902) 795 23 03», - уточнили в избиркоме.

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