Житель Прикамья разбил лобовое стекло авто и решил поспать на его капоте

Фото: Полиция Прикамья

Житель Куеды, что на юге Пермского края, стал фигурантом необычного уголовного дела. Подробности сообщили в местном отделе полиции.

23-летний местный житель изрядно выпил. А после увидел на улице легковой «Форд» и решил разбить ему лобовое стекло. Пострадали и зеркала заднего вида. От физической активности молодой мужчина быстро устал и лег на капот автомобиля. А после - заснул.

Теперь парню не позавидуешь. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

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