В Прикамье в рамках газификации к природному топливу подключили трехтысячное домовладение

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В Пермском крае в рамках догазификации к природному топливу подключилось домовладение трехтысячного абонента. Им стал житель деревни Шумиха, что в Нытвенском округе - Николай Соколов.

Прежде в территории построили межпоселковый газопровод высокого давления от Шерьи до Шумихи. Его длинна составила 4,5 км. Работы выполнили в рамках инвестпрограммы АО «Газпром Газораспределение Пермь». Внутри самих поселений проложили 8,5 км газораспределительных сетей. Из-за этого в рамках догазификации проводится подключение домовладений абонентов.

«До этого приходилось колоть дрова. Теперь хорошо – у нас газ есть. Теперь варенье на зиму готовим. И пироги печем. Все работы выполнили оперативно и провели с нами инструктаж по технике безопасности пользования газом и объяснили, какой аппарат как работает и для чего он нужен», – говорит Николай.

Прикамье – один из лидеров по количеству собранных заявок на догазификацию. В краевых муниципалитетах с жителями заключили уже больше 30 тыс. договоров. До конца 2022 года техническую возможность подключения к газу создадут для порядка 17,5 тыс. домов. Собственники 15,5 тыс. домовладений уже получили эту возможность.

«Важно, чтобы граждане, что обращаются в компанию по вопросам газоснабжения, получали необходимые сведения о процедуре подключения. Информация о том, что сегодня в крае в рамках догазификации сети прокладываются до фасадов домов бесплатно для потребителей, должна быть доведена до собственника каждого частного дома», – акцентировал глава Пермского края Дмитрий Махонин.

Чтобы стать участниками программы догазификации, собственникам индивидуальных жилых домов в населенных пунктах, где уже имеются газопроводы, необходимо подать заявку на подключение к сетям. Сделать это можно через Единый федеральный портал connectgas.ru.