Фото: МЧС Пермского края.

В прошедший понедельник, 26 сентября, на территории Пермского края зарегистрировали четыре пожара. Днем ранее пожарно-спасательные подразделения выезжали на тушение 11 очагов загораний.

«За истекшие сутки 26 сентября 2022 года на территории Пермского края произошло четыре пожара: 2 очага загорания - в Пермском муниципальном округе; по одному - в Частинском муниципальном округе и Краснокамском городском округе. В Перми пожары зарегистрированы не были. Основной причиной возникновения пожаров стало неосторожное обращение с огнем. Погибших и травмированных не обнаружено», - поделились оперативной сводкой в МЧС Пермского края.

Очагами 4 загораний стали: дощатый вагончик - в Частинском городском округе; мусор - в Пермском округе; транспортное средство - в Краснокамском округе.

За прошедшие сутки 26 сентября новые очаги лесных пожаров в Пермском крае не зарегистрированы.

По информации краевого МЧС, в целях стабилизации обстановки с пожарами 25 сентября 2022 года на территории региона 143 профилактическими группами в составе 309 человек осуществлено 1170 обходов объектов проживания граждан, проинструктировано мерам пожарной безопасности 1874 человека, распространено 1362 памятки.

В МЧС ПЕРМСКОГО КРАЯ НАПОМИНАЮТ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ УСТРАНЯТЬ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ!

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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