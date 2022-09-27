В Прикамье столь сильных сентябрьских похолоданий не было 22 года

Фото: Виктор Гусейнов

В Пермском крае почти на всех метеостанциях региона, кроме Чайковского, сегодня наблюдаются заморозки. В первый день ультраполярного вторжения температура воздуха по востоку Прикамья опустилась ниже -5 градусов, а в Губахе было -5,8 градуса. В Перми минимум составил -2,6 градуса.

Днем сегодня будет не выше +2…+7 градусов по региону, в столице края - не выше +5 градусов. Такие температуры сохранятся пятницы. А еще во второй половине недели добавится холодный восточный ветер. На востоке Пермского края ночная температура может опуститься еще ниже - до -6…-8 градусов.

Столь сильных похолоданий в сентябре не было уже 22 года - с сентября 2000 года, отмечают синоптики.

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