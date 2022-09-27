В Прикамье за неделю в ДТП погибли шесть человек

Фото: Василий Вахрин

В Пермском крае за неделю с 19 по 25 сентября на дорогах погибли шесть человек. Об этом сообщает «Рифей-Пермь» со ссылкой на краевую Госавтоинспекцию. 79 человек получили травмы в результате ДТП.

Всего зафиксировано 316 ДТП. Самые популярные из них – столкновения и наезды на стоящие транспортные средства и препятствия. А еще зарегистрировано 12 съездов с дороги, 6 наездов на велосипедистов, 25 – на пешеходов и 4 – на животных.

Пресечено 37 522 нарушения ПДД. 556 нарушений связаны с непредоставлением преимущества пешеходам, 53 нарушения допустили водители автобусов. Помимо этого, на дорогах выявили 262 нетрезвых водителя. 191 водитель привлечен за выезд на встречную полосу.

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