Фото: Яндекс Пробки
Сервис «Яндекс Пробки» в Перми к 08:00 27 сентября информирует о затрудненном движении в 8 баллов в Мотовилихинском районе Перми на улицах Огородникова и Мостовой от ул. Харьковской к ул. Фокинской, а также на ул. Свиязева от ул. Чердынской к ул. Леонова.
Плотное движение транспорта в 5 баллов на участках дорог:
- на ул. Леонова от съезда с Южного обхода к ул. Промышленной
- на ш. Космонавтов в районе пресечения с ул. Подлесной
- на ш. Космонавтов в районе ТЦ «Колесо»
- на ул. Соликамской в районе выезда с ул. Гашкова
- на перекрестке улиц Лянгасова и Веденеева
- на кольце Колхозной площади при выезде на ул. Революции
- на ул. Карпинского от ул. Сивкова к ул. Стахановской
- на ул. Чкалова на перекрестке у ул. Куйбышева
- на ул. Стахановской от ул. Баумана к ш. Космонавтов
- на ул. Попова от ул. Пушкина к ул. Петропавловской
- на кольце Соснового бора
В движении общественного транспорта города серьезных отклонений от графика нет.
Затруднения движения на Красавинском, Коммунальном и Чусовском мостах, плотине КамГЭС нет.
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