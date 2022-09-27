Фото: Яндекс Пробки

Сервис «Яндекс Пробки» в Перми к 08:00 27 сентября информирует о затрудненном движении в 8 баллов в Мотовилихинском районе Перми на улицах Огородникова и Мостовой от ул. Харьковской к ул. Фокинской, а также на ул. Свиязева от ул. Чердынской к ул. Леонова.

Плотное движение транспорта в 5 баллов на участках дорог:

- на ул. Леонова от съезда с Южного обхода к ул. Промышленной

- на ш. Космонавтов в районе пресечения с ул. Подлесной

- на ш. Космонавтов в районе ТЦ «Колесо»

- на ул. Соликамской в районе выезда с ул. Гашкова

- на перекрестке улиц Лянгасова и Веденеева

- на кольце Колхозной площади при выезде на ул. Революции

- на ул. Карпинского от ул. Сивкова к ул. Стахановской

- на ул. Чкалова на перекрестке у ул. Куйбышева

- на ул. Стахановской от ул. Баумана к ш. Космонавтов

- на ул. Попова от ул. Пушкина к ул. Петропавловской

- на кольце Соснового бора

В движении общественного транспорта города серьезных отклонений от графика нет.

Затруднения движения на Красавинском, Коммунальном и Чусовском мостах, плотине КамГЭС нет.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru