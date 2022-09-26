Фото: incubatorperm.ru

27 сентября в Перми около ДК Солдатова откроется городская ярмарка. Мероприятие будет приурочено ко Дню пожилого человека, поэтому всем жителям мудрого возраста при предъявлении пенсионного удостоверения будет предоставлена скидка от 5 до 10%, сообщили в администрации Перми.

Все посетители ярмарки смогут отведать и приобрести товары от производителей и фермеров Перми и края: копчености, колбасы, рыбные деликатесы, мед и продукты пчеловодства, сыры и молочную продукцию, чак-чак, орехи и сухофрукты, а также уникальные товары ручной работы. Уточним, ярмарочные шатры будут работать с 27 до 30 сентября ежедневно с 12 до 20 часов.

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